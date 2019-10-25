البحرية الملكية السعودية تشارك بأكبر مناورات في العالم

ويعد التمرين الأكثر شمولاً في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.
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