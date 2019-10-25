البحرية الملكية السعودية تشارك بأكبر مناورات في العالم

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) بالقيادة البحرية المركزية الأميركية، في كل من (شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جيبوتي وخليج العقبة)، ابتداء من بعد غد، ويستمر نحو 20 يوماً بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية. ويعد التمرين الأكثر شمولاً في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.



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