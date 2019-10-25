تغييرات في مواقع أمنية وعسكرية ببغداد

وذكر بيان أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط».
وأوضح البيان أنه تم نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع/ الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، وغيرها من التغييرات.
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