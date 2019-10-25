محامو الجزائر يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك

وتجمع المحامون داخل محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يردّدون «حرّروا القضاء» و»الدفاع يريد دولة القانون».
وقال المحامي نور الدين بن يسعد «الهدف الأساسي من تظاهرتنا اليوم هو التأكيد على حقوق الدفاع فهي مرتبطة بحقوق المواطنين مثل حرية التعبير والتنقل والتظاهر»، وتابع بن يسعد «واليوم نشهد تزايد الاعتقالات والمتابعات القضائية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم عبروا عن آرائهم».
وأمام بناية المجلس الشعبي الوطني هتف المحامون «محامون غاضبون من عدالة التلفون» و»الدفاع صوت الشعب»، قبل أن يعودوا إلى مكان تجمعهم الأول بالمحكمة ويتفرقوا في هدوء.
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