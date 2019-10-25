القوة الفلسطينية المشتركة تنتشر في مخيم برج البراجنة

وأعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية اللواء صبحي أبوعرب أن عدد القوة في مخيم برج البراجنة يبلغ 41 ضابطا وعنصرا، من جميع الفصائل الفلسطينية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية، مؤكدا أنه تم تشكيل القوة الأمنية المشتركة خلال الأشهر الماضية، من عناصر وضباط تابعين لجميع الفصائل الفلسطينية.
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