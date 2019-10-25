القوة الفلسطينية المشتركة تنتشر في مخيم برج البراجنة

انتشرت دوريات من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، أمس، في شوارع وأزقة وأحياء مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية بيروت، وأقامت مواقع ثابتة في محيط برج البراجنة وسيرت دوريات راجلة داخل المخيم لحفظ أمن واستقرار اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية اللواء صبحي أبوعرب أن عدد القوة في مخيم برج البراجنة يبلغ 41 ضابطا وعنصرا، من جميع الفصائل الفلسطينية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية، مؤكدا أنه تم تشكيل القوة الأمنية المشتركة خلال الأشهر الماضية، من عناصر وضباط تابعين لجميع الفصائل الفلسطينية.