روسيا تعزز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع أفريقيا

سوتشي - موسكو (وكالات)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز بلاده العلاقات العسكرية مع أفريقيا، خلال القمة الروسية الأفريقية بسوتشي. وقال بوتين إن روسيا وقعت اتفاقات تعاون عسكري مع غالبية الدول الأفريقية. وترأس بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال القمة الروسية- الأفريقية.

وأكّد أن روسيا تعمل على تقديم قروض استثمارية ستسهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية، مشدداً على أن روسيا «مصممة على تعزيز وجودها في القارة».

وقال الرئيس الروسي إنه يتوقع مضاعفة حجم التبادل التجاري بين أفريقيا وبلاده الذي تجاوز 20 مليار دولار حالياً. وأضاف أن روسيا ستواصل دعم وتدريب الكوادر الوطنية الأفريقية في العديد من المجالات. وأوضح أن الشركات الروسية تتعاون مع الشركات الأفريقية في مجال النقل والاتصالات الرقمية وتوفر أحدث الخدمات.

وتعد القمة الروسية الأفريقية هي الأولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والقارة السمراء، وسط حضور واسع لزعماء وممثلين من 54 بلداً أفريقياً، بينهم أكثر من 40 رئيساً، فضلاً عن مشاركة المنظمات الإقليمية الأفريقية في أعمال القمة. وشارك في القمة قادة «الاتحاد الأفريقي»، و«مجموعة شرق أفريقيا»، و«المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا»، و«اتحاد المغرب العربي»، الأمر الذي يجعل اللقاء في سوتشي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية.

وقال عبد الفتاح السيسي، في ختام القمة، إن الجانبين الروسي والمصري بالقمة تناولا أهم الموضوعات المشتركة على رأسها قضايا التعاون والرؤية الفنية والإقليمية والسياسية والبيان الختامي بجانب القواعد التي اتفق الجانبان عليها. واعتبر الرئيس المصري أن أفريقيا مقبلة على مرحلة ستشهد تطوراً اقتصادياً لتصبح مقصداً مهمّاً للشركاء الدوليين، مؤكّداً أن القاهرة تضع موضوع تحديث البنى التحتية في طليعة العمل الأفريقي المشترك، ودعا المؤسسات الروسية والدولية إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي، للاستثمار في أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.

واتفق المشاركون في أعمال القمة على إنشاء آلية شراكة الحوار، حسبما جاء في البيان الختامي لقمة روسيا - أفريقيا الأولى، دعماً وتأييداً لأهداف الدول الأفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامجها الاجتماعي والاقتصادي «جدول أعمال 2063».

وتهدف آلية شراكة الحوار إلى تنسيق تطوير العلاقات الروسية الأفريقية، على أن يتم إنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا، وقيام قمة روسيا - أفريقيا بتشكيل هيئة عليا لهذا المنتدى، الذي سيعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال السياسي تم الاتفاق على تطوير حوار على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، على أساس الطبيعة متعددة الأطراف للنظام العالمي، ومعارضة ممارسة اتخاذ تدابير أحادية الجانب، وفرض مناهج تقوض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل. وأشار البيان إلى الاتفاق على التعاون الوثيق في تنفيذ أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتأمين الدور الناشط للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

من جانبه أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، عن توقيع روسيا والدول الأفريقية، اتفاقيات خلال المنتدى تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار. وقال كوبياكوف للصحفيين: «يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا، 800 مليار روبل (نحو 12.5 مليار دولار)».