الجيش الليبي يدفع بقوات اقتحام إلى جنوب طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

دفع الجيش الوطني الليبي أمس بقوات اقتحام إلى محاور القتال في ضواحي طرابلس، وذلك بعد تكبيد الميليشيات المسلحة خسائر فادحة واستنزاف قدراتها.

وأعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الليبي، في بيان أمس أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء العسكري وصلت إلى محاور القتال جنوب طرابلس لدعم قوات الجيش الليبي، مشيراً إلى أن قوة الاقتحام مدعومة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة وأفضل المقاتلين.

وتتميز قوة الاقتحام بتلقيها تدريبات عسكرية متقدمة حيث تضم خيرة مقاتلي الجيش الليبي، وتلقى عدد منهم تدريبات في مدرسة الصاعقة والمظلات في عدد من الكليات العسكرية، وسيكون لقوة الاقتحام دور كبير في ميدان القتال بعد وضع خطة الاقتحام خلال الأيام المقبلة، بحسب مصادر. وعزز «اللواء 73 مشاة» صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة، وذلك على ثلاث مراحل بالساعات الـ 72 الماضية.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من فرض سيطرتها على مواقع وتمركزات جديدة في محيط جنوب طرابلس وضواحيها.

وقالت غرفة العمليات، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع جنوب طرابلس منها بوابه لميليشيات مصراتة في منطقة صلاح الدين، موقع مقر المجدوب في محور خلة الفرجان، محور وادي الربيع، مشروع الهضبة، وتمركزات للمسلحين في معسكر حمزة، مؤكدة تكبد الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق خسائر كبيرة على صعيد الأفراد والآليات المسلحة.

بدوره قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن «معركة تحرير طرابلس تسير بشكل ممتاز ضد الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تستعد لدخول طرابلس خلال أيام لتطهيرها من الميليشيات، على أن يتركها بعد ذلك لوزارة الداخلية التي ستؤمن بدورها المدينة، ليتجه الجيش بعد ذلك لمباشرة مهام تأمين الحدود الليبية.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي إلى أن الميليشيات المسلحة في طرابلس باتت مشتتة، متهما أسامة جويلى وهو أحد قيادات الميليشيات التابعة للوفاق ببيع النفط الليبي في الخارج لصالحه.

وأكد المسماري أن دعوات وقف إطلاق النار مرفوضة، مشيراً إلى أنه لا تفاوض مع إرهابي ومجرم، وأن فائز السراج مسؤول عن ضخ الأموال لقتل الشباب الليبي، وأن من بين هذه الميليشيات شباب غير إرهابي، داعياً إياهم لترك هذه الميليشيات، وأن السراج سيحاسب بالقانون لتمويله هذه العمليات ضد الجيش الليبي، موضحا أن قوات الجيش أمام مهمة تاريخية تنفّذ في إطار القانون، وأنها ستعمل على الوصول إلى تنظيم انتخابات حرّة تلبي تطلعات الشعب الليبي، محذراً من وجود حملة تشوية كبيرة تستهدف الجيش الليبي.

من جانبها، نشرت مصادر صحفية ليبية وثائق تثبت وجود أتراك يقاتلون إلى جانب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى نقل عدد من الضباط الأتراك الذين أصيبوا في ضربة جوية لسلاح الجو الليبي استهدفت الشق العسكري لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.

وتداول نشطاء ليبيون صوراً لجوازات وتأشيرات الضباط الأتراك المصابين في طرابلس، بالإضافة لنموذج خاص بجهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي لنقل الضباط المصابين الأتراك ومرافقيهم من مطار معيتيقة الدولي الي مطار اتاتورك التركي، وتضمنت الوثائق تأشيرات دخول للأتراك إلى ليبيا، وتواجدهم في قاعدة معيتيقة، حيث أُوكلت إليهم مهام تشغيل الطيران المسير التركي، وإدارة العمليات الميدانية، ودعم ميليشيات حكومة الوفاق في قتال القوات المسلحة الليبية

إلى ذلك، التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع عدد من مشائخ وأعيان قبيلة العواقير الذين جددوا دعمهم للجيش الليبي ومُباركتهم لعملية تحرير طرابلس لدحر آخر ما تبقى من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المُسلحة.