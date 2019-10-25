ميليشيات الحوثي تعرقل دخول سفن المحروقات إلى ميناء الحديدة

عدن (الاتحاد) اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية في اليمن ميليشيا الحوثي بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ. وقالت اللجنة إن «الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة، ومنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية».

واتهمت اللجنة ميليشيا الحوثي باستخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال، وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة، مضيفة أن هذه التصرفات تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء، ومضاعفة معاناة المواطنين.

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