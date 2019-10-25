الحوثيون ينهبون مساعدات أممية مخصصة للموظفين

عدن (الاتحاد)

تعرضت مساعدات إغاثية أممية، مخصصة للموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء، لعملية نهب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، المسيطرة على مؤسسات ومرافق الدولة.

وكشفت مصادر في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، تعرض المساعدات المخصصة للموظفين العاملين في المؤسسة، من قبل برنامج الغذاء العالمي للسرقة، موضحة أن العاملين في المؤسسة يتلقون للمرة الثانية اتصالات هاتفية، من قبل برنامج الغذاء العالمي، ليسألهم ما إذا كانوا قد استلموا السلال الغذائية لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، مؤكدة أن جميع الصحفيين لم يتسلموا أي نوع من المساعدات.

وطالبت المصادر، البرنامج بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها المساعدات الخاصة بالموظفين للسرقة، حيث سبق وأن تلقوا في نهاية ديسمبر الماضي اتصالات من قبل البرنامج تستفسر ما إذا كانوا يحصلون على المساعدات بشكل شهري، وتم استضافة مجموعة منهم إلى مقر البرنامج، واطلعوا على كشوفات تحتوي على أسمائهم وبصماتهم.

ويستغل الحوثيون سيطرتهم على مرافق ومؤسسات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، من أجل نهب المساعدات الإغاثية، وتسخيرها لمصالحهم الخاصة، ودعم جبهاتهم القتالية، وسط حرمان مئات الآلاف من الموظفين والمواطنين، الذين يمرون بأوضاع معيشية صعبة، جراء نهب الميليشيات الانقلابية لمرتباتهم منذ نحو 5 أعوام.