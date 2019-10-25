مقتل جندي بهجوم في وادي حضرموت

عدن (الاتحاد) قتل جندي يمني في وادي حضرموت بهجوم شنه مسلحون مجهولون أثناء مروره بسيارة في شارع عام بمديرية القطن جنوب شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على جندي في قوات الأمن العام أثناء مروره بسيارة في شارع رئيس بمنطقة ضاحية بابكر التابعة لمديرية القطن في وادي حضرموت، موضحاً أن المهاجمين كانوا على متن دراجة نارية، وأطلقوا النار على الجندي، ما أدى إلى وفاته وانقلاب السيارة التي كان يقودها وخروجها عن الخط الرئيس.

وأضاف المصدر أن مسعفين قاموا بانتشال جثة الجندي، ونقلها إلى مستشفى القطن العام بالمدينة، في حين تمكن المهاجمون من الفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المصدر الأمني في مدينة القطن إلى أن الجندي الذي تم اغتياله يعمل ضمن طاقم حراسة مدير أمن وادي حضرموت، وجاءت عملية الاستهداف عقب أيام من إعلان السلطات الأمنية حملة أمنية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق ومديريات وادي وصحراء حضرموت.

وشهدت مديرية القطن خلال الفترة الماضية سلسلة من حوادث الاغتيالات التي طالت جنوداً ومدنيين في ظل انفلات كبير يشهده عدد من مديريات وادي حضرموت التي تخضع لسيطرة سلطات محلية وأمنية وعسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني.

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