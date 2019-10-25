كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || البنتاجون يعد خطة للتدخل العسكري في سوريا

أعلن ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري الأمريكي، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعمل على خطة للتدخل العسكري في سوريا. Advertisements

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إغلاق جسرين في بغداد

أعلن مراسل فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، مساء اليوم الخميس، إغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد، بسبب ازدياد أعداد المتظاهرين المتوافدين إلى ساحة التحرير، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمن اللبناني يتدخل لفض تدافع بين المتظاهرين

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الأمن اللبناني تتدخل لفض تدافع بين مناصري حزب الله ومحتجين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

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