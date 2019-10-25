كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدل بالسودان جراء تصديق رئيس الوزراء على اتفاقية "سيداو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدوث حالة من الجدل في الشارع السوداني، بسبب دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وزارة العدل، بالتصديق على اتفاقية "سيداو".

وكان رئيس الوزراء السوداني، قد دعا وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بضرورة تصديق السودان على كافة الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية "سيداو" (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

هذا وأعلن إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني السابق، والرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والذي كان برئاسة البشير، رفضه لتوقيع السودان على تلك الاتفاقية.

وقال غندور، في منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتفاقية سيداو، أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية".

كما تم تشكيل مبادرة نسوية تحت اسم "سودانيات ضد سيداو"، وسلمت احتجاجا إلى وزارة العدل، بشأن نيتها التوقيع على الاتفاقية.

وقالت إيمان سيد أحمد، ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو: إن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.

اتفاقية "سيداو"

وتعد اتفاقية "سيداو" معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم تصنيفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981، ووقع عليها أكثر من 189 دولة، وفي حالة تصديق السودان على تلك الاتفاقية، فهذا يعني إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة.

من جانبها، قالت وزارة العدل، إن الوازرة ملتزمة بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.