كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلام الأمني العراقي: تدمير أوكار لـ"داعش" بمحافظة ديالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات الأمنية العراقية، مساء اليوم الخميس، أنها نفذت عملية نوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أوكاره، في محافظة ديالى شرقي العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم، أن قيادة عمليات ديالى من خلال فرقة المشاة الخامسة، ومديرية شرطة ديالى، والوكالات الأمنية شرعت بواجب مداهمة وتفتيش ضمن قرى، وبساتين "المخيسة، وأبو كرمة، وكصيبة، وبودجة، وعبد الحميد، وأبو خنازير"، وغيرها من المناطق الأخرى ضمن قاطع المسؤولية.

وأضافت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير 5 أوكار للإرهابيين، تحتوي مواد متفجرة، و5 عبوات ناسفة، ومواد غذائية، وملابس وافرشه، حيث تم تدميرها موقعيا.

ولفتت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن هذه العملية، لليوم الثاني، تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب، ضمن العمليات الاستباقية لإكمال تفتيش، ومداهمة جميع المناطق، والقرى، والبساتين في المناطق المذكورة.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أصدر يوم الخميس الماضي، قوة مشتركة من قيادة شرطة ديالى، وأفواج الطوارئ، من قتل إرهابي انتحاري، وتدمر 3 أوكار لـتنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن قاطع المسؤولية، خلال عملية أمنية استباقية.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".