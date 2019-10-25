كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: خطة السلام بين تركيا وسوريا تسير على الطريق الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد تركيا، اليوم الخميس، بشن هجوم بري كبير يستهدف ثلاث قرى في شمال شرق سوريا رغم الهدنة، لكن روسيا قالت إن خطة سلام تم التوصل إليها هذا الأسبوع تمضي بسلاسة.

وبموجب الخطة، التي وافق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستنسحب القوات السورية الكردية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا (19 ميلًا) من الحدود التركية، وهو هدف قالت وكالة أنباء ريا الروسية نقلًا عن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إنه تم تحقيقه بالفعل.

وقالت روسيا، إنها سترسل المزيد من رجال الشرطة العسكرية والمعدات الثقيلة للمساعدة في تنفيذ الصفقة، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل إلى رفع العقوبات المفروضة على تركيا، وأثنى على ثراء أردوغان في وسائل الإعلام التركية.

كما تعتبر أنقرة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، إرهابيين لهم صلة بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

وشنت هجومًا عبر الحدود ضدهم في 9 أكتوبر بعد أن أمر ترامب القوات الأمريكية بالخروج من شمال شرق سوريا.

ولكن قوات سوريا الديمقراطية، قالت في بيان لها اليوم، إن القوات التركية هاجمت ثلاث قرى "خارج منطقة عملية وقف إطلاق النار"، مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

كما قالت "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وسحب قواتنا من منطقة وقف إطلاق النار برمتها، فإن الدولة التركية والفصائل الإرهابية المتحالفة معها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار"، وأضافت " قواتنا لا تزال تتصادم"، وحث الولايات المتحدة على التدخل لوقف القتال المتجدد.

ولم تعلق وزارة الدفاع التركية مباشرة على تقرير قوات الدفاع الذاتى، ولكنها قالت إن خمسة من أفرادها أصيبوا في هجوم شنته ميليشيات حماية الشعب الكردية حول بلدة رأس العين الحدودية بالقرب من القرى الثلاث.

وكانت تركيا قد قالت في وقت سابق إنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي متشددين يظلون في المنطقة رغم الهدنة، وهو تعهد كرره أردوغان يوم الخميس.

وقال في خطاب أمام المسؤولين المحليين "إذا لم يتراجع هؤلاء الإرهابيون واستمروا في استفزازاتهم، فسننفذ خططنا لشن هجوم (جديد) هناك".

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كما بدأت روسيا، التي برزت كحليف وثيق للرئيس بشار الأسد كلاعب جيوسياسي رئيسي في سوريا، في نشر رجال شرطة عسكريين بالقرب من الحدود التركية كجزء من الصفقة المتفق عليها يوم الثلاثاء الماضي في مدينة سوتشي الروسية.

ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله "نلاحظ بارتياح أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها."

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا) عن أحد مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية، أن المقاتلين الأكراد قد انسحبوا بالفعل على بعد 32 كم من الحدود.

كما قال إن الأكراد كانوا على استعداد لمناقشة الانضمام إلى الجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسيًا.

ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله ان روسيا سترسل 276 شرطيا عسكريا و33 وحدة من المعدات العسكرية الى سوريا في غضون أسبوع.

وستبدأ يوم الثلاثاء القادم، بموجب شروط اتفاق سوتشي، القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع من الأرض بطول 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث تم نشر القوات الأمريكية لسنوات مع حلفائهم الأكراد السابقين.

ويمثل وصول الشرطة الروسية تغيرًا في ميزان القوى الإقليمي بعد أسبوعين فقط من انسحاب ترامب من القوات الأمريكية، في خطوة انتقدت على نطاق واسع في واشنطن وفي أماكن أخرى باعتبارها خيانة للحلفاء الأكراد الأمريكيين السابقين.

كما أبرزت عمليات النشر الروسية العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين روسيا وتركيا العضو في الناتو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، الذي كان يتحدث في بروكسل، قبل اجتماع الناتو، إن تركيا، التي أزعجت واشنطن هذا العام بشراء أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز S400 - تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

وقال إسبر "نراهم يدورون بالقرب من المدار الروسي أكثر من المدار الغربي وأعتقد أن هذا أمر مؤسف".

