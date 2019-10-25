كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي: نطالب واشنطن بتسليم قائد قوات سوريا الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، إنه سيتقدم بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، لأنقرة.

وأكد الرئيس التركي على أنه "يجب على أمركيا تسليمنا الإرهابي الملقب بـ" مظلوم"، والمطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء"، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء التركية "الأناضول".

وتابع أردوغان: "لقد أبلغنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انزعاجنا واستياءنا من تبادله الرسائل مع الإرهابي مظلوم، فلم يستطع أن يقول شيئا".

وكان القائد العسكري فيما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، قد أعلن أن القوات تؤيد فكرة إنتشار منطقة دولية آمنة في شمالي سوريا.

وأشار قائد قوات سويا الديمقراطية إلى أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حول هذه المبادرة، ويتواصل مع القادة الأوروبيين الآخرين.

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وقال عبدي، في وقت سابق من اليوم، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "روداو"، إنني أعتقد أن فكرة المشروع لم تكتمل بعد في صيغة نهائية، ونحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ما زال المشروع في مرحلة البحث، ونحن من جهتنا نطالب بذلك وموافقون.

كما أشار إلى أنه تجري مناقشة نشر القوات الأمريكية بمناطق أخرى في شمال سوريا مع الجانب الأمريكي.

وقال عبدي "في محادثتي الأخيرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أنهم سيبقون هنا لفترة طويلة، وأن تعاونهم مع قوات سوريا الديمقراطية سيستمر لفترة طويلة".

ووقَع الرئيس الروسيفلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط عقب ست ساعات من المفاوضات، حيث عبر بوتين عن رضاه، واصفا المفاوضات بأنها "مهمة جدا إن لم تكن بالغة الأهمية لإنهاء الوضع المتوتر جدا على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق، فإن الشرطة العسكرية الروسية ستشرع مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

وستبدأ القوات الروسية والتركية بعد ذلك بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.