داخل 100 حزمة.. حجز 6 أطنان من الملابس المهربة

أفادت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك تمكنت، ليلة الأربعاء-الخميس ببوزنيقة، من توقيف شاحنة صهريج تحمل حوالي ستة أطنان من الملابس غير المصرح بها.

وأوضحت المديرية ، في بلاغ لها، أنه “في ليلة 23 – 24 أكتوبر، حوالي الساعة الثالثة صباحا، تعقبت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك شاحنة صهريج منذ مدينة تيفلت. ولدى وصولها إلى محطة الأداء ببوزنيقة، تم إخضاعها لتفتيش دقيق”، مشيرة إلى أنه عند فتح بوابة تمت تهيئتها أسفل الشاحنة لاحظت الفرقة الوطنية للجمارك وجود 100 حزمة تضم كل واحدة منها 60 كلغ من الملابس المهربة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تظهر مرة أخرى أهمية المراقبة الجمركية على الطرق ومحطات الأداء بالطرق السيارة التي أضحى المهربون يستعملونها بشكل متزايد.