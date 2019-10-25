استبعاد ناجح للبوليساريو من قمة سوتشي

في الوقت الذي نجحت فيه جبهة البوليساريو من حضور أشغال القمة اليابانية الإفريقية التي انعقدت مؤخرا، باعتبارالجبهة عضوا في الاتحاد الإفريقي، فشلت في الحصول على دعوة روسية للمشاركة في القمة الروسية الإفريقيةالأولى من نوعها.

مصدر دبلوماسي قال إن الجبهة الانفصالية ومن يساندونها من خصوم المغرب، قاموا بمحاولات عديدة لإقناعالدبلوماسية الروسية بدعوة البوليساريو، باعتبار الاتحاد الإفريقي الإطار المؤسساتي للعمل السياسي في القارة،لكن الدبلوماسية المغربية حالت دون ذلك.

وتعتبر هذه الخطوة نجاحا كبيرا بالنسبة إلى المغرب، ذلك أن قمة سوتشي تعتبر تأسيسا لموعد سيصبح قارا كل ثلاث سنوات، وسيحكم العلاقات الروسية الإفريقية في بعدها الاستراتيجي.