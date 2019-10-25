هجمات رقمية تستهدف منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استُهدفت منظمات إنسانية مرتبطة بالأمم المتحدة بهجمات رقمية حاول متسللون من خلالها الحصول من موظفيها على كلمات سر.

وقال تقرير صدر الخميس عن شركة الأمن المعلوماتي "لوك أوت" إن قراصنة حاولوا منذ بداية العام الحصول على كلمات مرور من موظفي هذه المنظمات من خلال "التصيد الاحتيالي" حتى يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الخاص أو حسابهم المكتبي عبر برمجية "اوفيس 365".

ويتلقى الضحايا المحتملون رسائل مع دعوات للرد على استفسارات أو للاطلاع على مستندات عبر الإنترنت تبدو شرعية ولكنها في الواقع على ارتباط بمواقع احتيالية.

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وقال جيريمي ريتشاردز خبير الأمن السيبراني "نصادف الكثير من عمليات التصيد الاحتيالي، لكن من النادر أن نرى منظمات غير حكومية تتعرض لهجوم على هذا النطاق".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر من بين أهداف هذه الهجمات.

ولا يشير التقرير إلى من قام بتنظيم هذه الهجمات أو مدى نجاحها.