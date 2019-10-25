عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون يضع خطة لاستهداف داعش وتأمين النفط في سوريا

الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الخميس، إن قادة عسكريين أمريكيين يعدون خطة من شأنها منع عودة تنظيم داعش الإرهابي وحماية النفط في سوريا.



وأضاف جراهام في تصريحات له أن الخطة ستتضمن أيضا منع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم الإرهابي.

Advertisements

وتابع أنه بعد أن تلقى إفادة من رئيس هيئة الأركان المشتركة في البيت الأبيض "هناك خطة قيد الإعداد من هيئة الأركان المشتركة أعتقد أنها قد تنجح.. قد يمكّنا ذلك مما نريد من عدم عودة داعش للظهور، ومنع إيران والمتطرفين من الاستيلاء على النفط".

وأوضح جراهام: "أشعر إلى حد ما بأن خطة يجري إعدادها ستلبي أهدافنا الجوهرية في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.