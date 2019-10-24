مأساة.. مصرع طفلين جراء اندلاع النيران في منزلهما وغياب والدتهما

لقي طفلين أمس الأربعاء، مصرعهما متأثران باختناق شديد بعدما شبت النيران بمنزلهما الذي يُقيمان فيه بمنطقة “جمعة السحيم” ضواحي مدينة آسفي.
وكانَ الطفل الأول (4 سنوات) والثاني (6سنوات) لوحدهمَا بالمنزل بعدما غادرته والدتهم واحكمت الإغلاق، إلى حين عودتها.
ونقلت مصادر “اليوم24” أن فور عودة أم الطفلين، وجدت أنّ النيران التحفت المكان، وكانَ الطفلين قد فارقا الحياة، وحاول العشرات من الجيران التدخل لإنقاذ الطفلين، غير أنّ الأبواب كانت موصودة بإحكام، واشتكى أهالي المنطقة من تأخر رجال الوقاية المدنية، إذ اتصلوا بهم مرارًا غير أن حلولهم بالمكان، كان متأخرًا إذ تُوفي الطفلين.
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