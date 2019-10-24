بعدما ألغى فارس كرم حفله بالمغرب.. “ليالي مزاغان” تستبدله بحفل لفنانين مغاربة

استدركت إدارة حفلات ليالي مزغان الوضع، بعد إلغاء الفنان اللبناني فارس كرم، حفله، الذي كان مرتقبا، بعد غد السبت، واستبدله بحفل يحيه 3 فنانين مغاربة.

ويحيي كل من إيهاب أمير، وزينة الداودية، والكوميدي رشيد رفيق، الحفل، الذي أعلنته إدارة حفلات ليالي مزغان بدلا لحفل فارس كرم.

وأعلن الفنان اللبناني، فارس كرم، أمس الأربعاء، أنه لن يقيم حفله المرتقب في المغرب، بعد غد، وذلك تضامنا مع شعب بلده، الذي يخوض احتجاجات شعبية.

وكتب فارس كرم في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل “تويتر”: “نظراً للظروف، التي يمر بها لبنان، وتضمانا مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل، الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل”.