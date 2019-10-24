حاتم عمور: حصلت على “ماستر” في الفن في مصر

قال الفنان المغربي، حاتم عمور، إن فترة 3 سنوات، التي قضاها في بداياته في دولة مصر، تعلم منها الكثير، على الرغم من أنه لم يوفق مع شركة الانتاج، التي كان متعاقدا معها.

واعتبر عمور، أثناء حلوله ضيفا على قناة “فرانس 24″، أخيرا، أن ما استفاده من مصر هو بمثابة شهادة “ماستر” في الفن، كونه جالس كبار الفنانين من ملحنين، وكتاب الكلمات.

وأضاف عمور أن تجربته في مصر، أقنعته أن سر نجاح الأغنية هو البساطة بذكاء، إذ حاول تطبيق ذلك في الأغنية المغربية.

ويرى عمور أن استعراض عضلات الصوت غير جيد للفنان، لأن الجمهور يبحث عن الأغنية البسيطة، التي يرددها، معززا بموقفه بأن الأغاني الناجحة لدى عمالقة الفن في العالم العربي هي الأغاني السهلة، والبسيطة.

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ووافق عمور الرأي، الذي يصنف أغلبية أغانيه ضمن خانة الأغاني الحزينة، إذ أكد أنه يرتاح أكثر في هذا اللون الغنائي، الذي يعبر عن مواضيع لها علاقة بالمعاناة، حتى في الحب.

وأوضح عمور أن لغة الأرقام لا تخيفه، لأنه أصبح مؤمنا بإصدار أعمال اقتنع بها، بدل إصدار أغان يمكن أن تصل إلى نسب مشاهدة قياسية من دون أن يكون مقتنعا بها.

يذكر أن حاتم عمور أحيى، أخيرا، حفلا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استغل المناسبة للحلول ضيفا على وسائل إعلام ناطقة باللغة العربية.