ترامب يعد ببناء جدار حدودي في وسط البلاد! – فيديو

وعد الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، أمس الأربعاء، بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد!
وقال “ترامب” في خطاب في بيتسبرغ “هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود”.
وأضاف الرئيس الأمريكي “إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، وآخر في كولورادو”، الولاية الواقعة بين يوتاه، وكنساس، واعدا بأن يكون هذا الجدار جدارا جميلا، وكبيرا يعمل حقا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل، حسب قوله.
وتابع “ترامب”، وقال: “نحن نبني جدارا في تكساس، ولا نبني جدارا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران، التي ذكرتها للتو “.
وجعل “ترامب” من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في عام 2016.
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