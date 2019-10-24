رد الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، على مواطنه الفنان، محمد رمضان، بخصوص” تصنيفه نفسه رقم واحد في مصر”، وذلك عبر إطلاق لقب “نامبر وان” على نفسه، إذ قال إن تصنيف الفنانين يتغير مع كل موسم إصدار أفلام، ولا يمكن أن يعتبر فنان واحد نفسه رقم واحد دائما.
وفي جواب للفيشاوي عن سؤال “هل ستعود إلى غناء الراب قريبا؟”، رد قائلا: “سأترك المجال، حاليا، للفنان محمد رمضان ليغني الراب، حتى ينتهي لأرى ماذا سأقدم”.
وباستحضاره لاسم محمد رمضان، وطرح موضوع تصنيف هذا الأخير نفسه “نامبر وان”، علق الفيشاوي على ذلك بأنه لا يمكن أن يصنف فنان نفسه رقم واحد، بينما تتصدر أعمال نجوم آخرين إيرادات شبابيك التذاكر، كما أن التصنيف يتغير مع كل موسم إصدار الأعمال السينمائية.
وأضاف الفيشاوي أنه صادف الفنان الكويتي حسين داوود، على هامش مشاركتهما في مهرجان الدارالبيضاء وهو يرتدي قبعة شمعية، مكتوب عليها عبارة “أنا نامبر وان”، وهو ما يدل على أن جميع الفنانين “نامبر وان”.
وختم الفيشاوي حديثه عن موضوع تصنيف رمضان لنفسه “نامبر وان” بالقول: “هو من يقول عن نفسه كذلك لا غير”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيشاوي: محمد رمضان ليس “نامبر وان”.. وسأتركه حتى ينتهي من الغناء لأعود إليه – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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