طنجة.. 10 سنوات سجنا في حق شخص كان يسرق السياح

أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في طنجة، أول أمس الثلاثاء، حكما بالسجن 10 سنوات نافذة في حق شخص بتهمة السرقة الموصوفة، والضرب، والجرح، وحيازة سلاح أبيض، وذلك على خلفية اعتراض سبيل المارة في الشارع المجاور لميناء طنجة المدينة.

واعترف المتهم “م.ص”، البالغ من العمر 37 سنة، باعتراض سبيل فتاة بحي “دار البارود”، وسلبها مبلغ 5000 درهم، كانت بحوزتها، كما اعتدى على محام إسباني أمام زوجته، وأبنائه بالقرب من ميناء طنجة المدينة، وسلبه مبلغا ماليا، وهاتفا محمولا.

وبرر المتهم عمليات السرقة بكونه مدمنا على مخدر الشيرا، إذ يبيع السرقات المتحصل عليها لشرائه.

وكانت ولاية أمن طنجة قد توصلت بالعديد من الشكايات بخصوص وجود شخص يعترض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، يصل إلى حد الاعتداء على ضحاياه بالضرب، والجرح، إذ تم توقيفه لاحقا في أحد أحياء المدينة القديمة.