الدفاع الجديدي يهزم خنيفرة ويكمل المربع الذهبي لكأس العرش

أكمل فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس العرش، وذلك بعد أن فاز، مساء اليوم الخميس، على شباب أطلس خنيفرة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بملعب العبدي بالجديدة، في إطار نصف نهائي الكأس الفضية.

ودخل الفريق الدكالي بقوة في المباراة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، لينهي الشوط الأول، متقدما بهدف دون رد، بواسطة المهدي قناص، في الدقيقة49.

وواصل الفريق الدكالي ضغطه على الضيف، ليوقع ثاني الأهداف في الدقيقة 82، بواسطة بلال المغري، قبل أن يختتم التنزاني سايمون مسوفا المباراة بثالث الأهداف، في الدقيقة 92.

ليلاقي أبناء المدرب بادو الزاكي في دور النصف فريق الاتحاد البيضاوي، بينما سيجمع نصف النهائي الآخر، بين المغرب التطواني وحسنية أكادير.