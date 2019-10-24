شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تفرض حظر التجوال في محافظة ديالي والان مع التفاصيل

فرضت قوات الجيش والشرطة العراقية، اليوم الخميس، حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى، في كامل محافظة ديالى، على خلفية سلسلة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين بارزين.

وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، في تصريحات صحفية، إن السلطات الأمنية والمحلية قررت فرض حظر التجوال في ديالى إلى أجل غير مسمى.

وأوضح أن "الحظر يأتي على خلفية الهجمات المسلحة المنسقة التي أسفرت عن مقتل رئيس مجلس ناحية أبو صيدا شمال المحافظة، سعد صريوي ونجله وأحد أقربائه، ومدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي، ومدير الجنسية في ناحية أبي صيدا العميد محمد الحميري، وأحد شيوخ العشائر".

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وأوضح الشمري أن "قوات من الجيش وقوات من الشرطة بدأت عمليات انتشار واسعة في أقضية ونواحي المحافظة، بعد رصد عجلات (سيارات) يستقلها مسلحون في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابع: "حتى مساء اليوم، لم تحدد قوات الأمن هويات الجهات التي نفذت الهجمات المسلحة".

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.