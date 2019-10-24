افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد بالتزامن مع تجمع المتظاهرين. وذكر المصدر لـ الخليج 365، ان "نفق التحرير لا يزال مفتوحا امام حركة العجلات". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بأستثناء نفق التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.