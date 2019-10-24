الداخلية تخصص رقما للابلاغ عن اي محاولة تخريب بين المتظاهرين والقوات الامينة

خصصت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الخميس، رقما ساخنا رقما للابلاغ عن اي محاولة تخريب بين المتظاهرين والقوات الامينة.

وقال الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تدعو المواطنين كافة للتعاون معها والإبلاغ عن اي محاولة تخريب او إثارة العداوة بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

واضافت انه "تم تخصيص الرقم المجاني الساخن (١٤٤) بشأن ذلك"،موضحة انها "تقدر عالياً الانضباط الكبير الذي يبدبه المتظاهرون السلميين".