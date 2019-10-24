'مهندس مدني' يقود مباراة العراق أمام إيران في البصرة

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في رابع مبارياته بتصفيات المونديال في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي سيقود احد اصعب الموجهات في التصفيات، خاصة مع حساسية المباراة من حيث موقع الفريقين في المجموعة والاثارة والندية بينهما على مر التأريخ.



وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة ومثيرة في بطولات القارة الصفراء، من بينها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني.

الحكم الأردني من مواليد 14 شباط 1987، ومهنته "مهندس مدني" وولد في محافظة اربد شمال الأردن.