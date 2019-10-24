'مهندس مدني' يقود مباراة العراق أمام إيران في البصرة

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2019-10-24 | 22:09
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي سيقود احد اصعب الموجهات في التصفيات، خاصة مع حساسية المباراة من حيث موقع الفريقين في المجموعة والاثارة والندية بينهما على مر التأريخ.
وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة ومثيرة في بطولات القارة الصفراء، من بينها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني.
الحكم الأردني من مواليد 14 شباط 1987، ومهنته "مهندس مدني" وولد في محافظة اربد شمال الأردن.
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