تعرف على المحافظات التي اعلنت عطلة الاحد المقبل

اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل، بمناسبة وفاة الرسول محمد (ص).
حيث افاد مصدر محلي في البصرة بأن "الحكومة المحلية في المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل الموافق الـ27 من تشرين الاول الحالي"، عازيا السبب الى "احياء ذكرى وفاة الرسول (ص)".
كما اعلن مجلس محافظة ميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة الاحد المقبل، مبينا ان "ذلك جاء بذكرى وفاة الرسول محمد (ص)".
فيما قرر مجلس محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة الاحد المقبل لذات السبب.
واعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاحد المقبلبمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص).
تجدر الاشارة إلى أن الملايين من المسلمين في الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في العالم يحيون ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) سنويا في 28 صفر.
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