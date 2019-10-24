كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاحد المقبل. وبحسب بيان صدر عن مكتب المالكي تلقت الخليج 365، نسخة منه، فأن مجلس المحافظه قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء، يوم الاحد المصادف ٢٧ تشرين الاول وذلك لمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص).



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