البنتاجون يعد خطة ضد داعش ولتأمين النفط في سوريا

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رويترزالجمعة 2019/10/25 12:29 ص بتوقيت أبوظبي
مخاوف من عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى
قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الخميس، إن قادة عسكريين أمريكيين يعدون خطة من شأنها منع عودة تنظيم داعش الإرهابي وحماية النفط في سوريا.
وأضاف جراهام في تصريحات له أن الخطة ستتضمن أيضا منع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم الإرهابي.
وتابع أنه بعد أن تلقى إفادة من رئيس هيئة الأركان المشتركة في البيت الأبيض "هناك خطة قيد الإعداد من هيئة الأركان المشتركة أعتقد أنها قد تنجح.. قد يمكّنا ذلك مما نريد من عدم عودة داعش للظهور، ومنع إيران والمتطرفين من الاستيلاء على النفط".
وأوضح جراهام: "أشعر إلى حد ما بأن خطة يجري إعدادها ستلبي أهدافنا الجوهرية في سوريا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.
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