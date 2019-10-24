من قتل المتظاهرين في العراق؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقتل ١٤٩ مدنيا وإصابة ٦٠٠٠ آخرين، محصلة ضحايا التظاهرات التي ضربت العراق، والتي اندلعت مطلع أكتوبر ٢٠١٩، واستمرت لنحو أسبوع تقريبا. لكن هوية قاتل المتظاهرين ما زالت مجهولة، بينما تشير كافة الملابسات إلى تورط شخصيات مقربة من نظام الملالي الإيراني، في قتل وقمع المتظاهرين السلميين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم. من المتهمون بقتل المتظاهرين العراقيين؟

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