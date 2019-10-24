الغزواني: الشراكة الأفريقية الروسية مهمة لمواجهة الإرهاب

أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بانعقاد القمة الروسية الأفريقية، مشددا على أهمية الشراكة بين الطرفين في بناء ما وصفه بـ"نظام دولي متعدد الأقطاب وأكثر عدلا وتوازنا، بالإضافة إلى إقامة "نظام نمو مستدام".

واعتبر الغزواني في خطابه، الخميس، أمام القمة أن الطرفين يجمعهما مساندة القضايا العادلة، والوقوف بحزم ضد مختلف أشكال العنف والإرهاب، بالإضافة إلى شراكتهما في السعي إلى إحلال الأمن والسلام في العالم".

وافتتحت، الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية أعمال الدورة الأولى من القمة الروسية الأفريقية بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات القارة السمراء.

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وحيَّا الرئيس الموريتاني في بداية خطابه دور كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، في تحقيق فكرة انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها، مؤكدا أن ذلك يجسد ما وصفه بـ"صدق الإرادة المشتركة لتقوية العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تنوعا وشمولا".





وأشار الغزواني إلى أن القارة الأفريقية تعمل جاهدة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تحقيقا بما وصفها بأهداف أجندة 2063، مبينا أن ذلك واضح من تفعيلها مؤخرا لمنطقة التبادل الحر الأفريقي، تمهيدا للاندماج الاقتصادي القاري المنشود.

وبيّن الغزواني أن جهود بلدان القادرة تركز حاليا على رفع "التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها"، مؤكدا أن القارة تحتاج لتحقيق ذلك إلى "تطوير شراكة مثمرة وبناءة مع روسيا الاتحادية".

وتطرق الغزواني لعلاقة بلاده بجمهورية روسيا الاتحادية، مؤكدا أنها "علاقات صداقة وتعاون وثيق، خاصة في مجالات الصيد والتكوين والتعليم العالي"، متعهدا بالمضي قدما على غرار الدول الأفريقية الأخرى في المساهمة الفعالة في تنويع وتعميق هذه العلاقات.