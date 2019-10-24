تهديدات إيران وخروقات تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس، 24 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: إسبر: إيران ما زالت تمثل تهديدا للأمن والسلم في الشرق الأوسط، وسوريا الديمقراطية: خروقات تركيا مستمرة بشن هجمات على رأس العين، وعون في أول كلمة منذ الاحتجاجات: الطائفية حطمتنا، وصحف غربية: العدوان التركي يزيد خطر سجناء داعش في سوريا، والجبير: سياسة الاسترضاء لا تصلح مع النظام الإيراني، وألبانيا تكشف تفاصيل القبض على شبكة إرهابية إيرانية داخل أراضيها.

كما تتابعون أيضا: كاتبة أمريكية: أردوغان مستبد وترامب أخطأ بسحب قواته من سوريا، وجنبلاط يطالب بانتخابات غير طائفية لإنقاذ "مركب يغرق"، ووزير سابق ومعارضة بارزة يكشفان عن تفاقم أزمات حزب أردوغان، الداخلية العراقية تعلن حالة الإنذار القصوى استعدادا لمظاهرات الجمعة، والهند تخفض صادراتها العسكرية لتركيا خشية وصولها لداعش.

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وفي الاقتصاد تطالعون: بالأرقام.. أجور الأتراك تتآكل في عهد أردوغان، و"استقرار الأسهم" يحسم الجدل في طرح أرامكو، والصين تعتزم طرح سندات باليورو لأول مرة منذ 2004، وسقوط "بيتكوين" لأدنى مستوى في 5 أشهر، و"وول ستريت" ترتفع مع تجاهل المستثمرين نتائج ضعيفة للشركات.

وإلى الملاعب تجدون: ديبالا وتشامبرلين يتصدران المنافسة على جائزتي الأفضل في أبطال أوروبا.

وفي الفن تقرأون: ولاية ألمانية تجيز دفن الحيوانات الأليفة بجوار أصحابها.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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