بيان عاجل من مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

الموجز

ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران، عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية والداخلية غدًا الجمعة من مطار برج العرب بالأسكندرية، ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غداً على محافظات الوجه البحري.