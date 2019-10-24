حسن فصل الله: لا بد من حلول اقتصادية ونقدية تترجم على الواقع

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فصل الله​ أن "أي مطلب لا بد من آلية لترجمته وإلا لا يمكن تحقيقه والخطوة الاولى التي يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون القيام بها هو الحوار هو فتح الافق للاستماع ولا يمكن اطلاق المطالب في الهواء"، مشيراً إلى أن "جميع الحريات محفوظة ومثلما لانسان الحق في التظاهر ولكن لغيه الحق بالذهاب إلى عمله وليس كل اللبنانيين في الشارع بل كل اللبنانيين مع المطالب المحقة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت فضل الله إلى انه "لا بد من حلول اقتصادية ونقدية تترجم على الواقع"، مشيراً إلى "إننا بظرف مالي واقتصادي صعب و هناك مطالب لفتح الطرقات وثقافة قطع الطرقات موجودة في البلاد وعلينا العمل من اجل تغييرها".