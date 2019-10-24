أبي رميا: التظاهر المجدي يجب أن يكون أمام مجلس النواب وقصور العدل ومقار الهيئات الرقابية

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سميون أبي رميا، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التظاهر المُجدي يجب أن يكون أمام: ​مجلس النواب​ للضغط من أجل إقرار قوانين استرداد الأموال المنهوبة ورفع ​السرية المصرفية​، قصور العدل كي يبدأ التحقيق الفوري مع المتّهمين في ملفات ​الفساد​، ومقار الهيئات الرقابيّة".

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