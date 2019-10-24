الطقس غدا غائم جزئيّا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة". الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً عند الظهرالى غائم مع تساقط أمطار متفرقة ،تشتدّ غزارتها أحياناً في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد، تخف الأمطار خلال الليل.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية،تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد.

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