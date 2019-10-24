كنعان دعا للبناء على رسالة الرئيس عون للخروج من الأزمة: لحلول ترتكز على ارادة الناس

دعا أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "البناء على رسالة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ للخروج من الأزمة بحلول ترتكز على ارادة الناس وضمان الاستقرار وفق نقل المحاسبة من الشارع الى المؤسسات من خلال دعم التشريعات المقدمة، مراجعة الوضع الحكومي وفق الآليات الدستورية وليس الفوضى، وتلبية الدعوة للحوار لاشراك الشعب بالقرار".

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