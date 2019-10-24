حزب الحرية بالبحيرة : المرأة المصرية هى البطل الحقيقى لنجاح مسيرة الاصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصرى بمحافظة البحيرة برعاية الأمين العام للمحافظة إبراهيم أبو شادى ، ندوة للتوعية بدور المرأة وتقلدها للمناصب السياسية و الحيوية في مصر. وأكد المشاركون فى الندوة أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية المصرية فى المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بتقلد المرأة المصرية المناصب القيادية فى مختلف المؤسسات بالدولة فهناك عدد كبير من الوزيرات داخل الحكومة حاليا إضافة إلى تولى المرأة لمنصب المحافظ وهناك عدد كبير منهن فى مناصب نواب المحافظين. Advertisements

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