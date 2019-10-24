شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: bbc تمارس عملاً سياسياً لا مبرر له سوى الاستهداف الواضح لمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عدلي في تصريحات له، أن الأخطر فى المخالفة أنها لم تمارس إعلاماً وإنما مارست عملاً سياسياً لا مبرر له سوى الاستهداف الواضح لمصر.
وطالب أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بوقفة حاسمة ليس من مؤسسات الدولة فقط وإنما من كل المؤسسات الإعلامية لفضح هذا الاعلام الموجه فنحن دولة تخوض حرب شرسة وعلينا ان نواجه جميعا.
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