شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: bbc تمارس عملاً سياسياً لا مبرر له سوى الاستهداف الواضح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين ،أن الـ BBc خالفت كل قواعد المهنية التى طالما تحدثت عنها على مدى عقود.

وأضاف عدلي في تصريحات له، أن الأخطر فى المخالفة أنها لم تمارس إعلاماً وإنما مارست عملاً سياسياً لا مبرر له سوى الاستهداف الواضح لمصر.

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وطالب أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بوقفة حاسمة ليس من مؤسسات الدولة فقط وإنما من كل المؤسسات الإعلامية لفضح هذا الاعلام الموجه فنحن دولة تخوض حرب شرسة وعلينا ان نواجه جميعا.