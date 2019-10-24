"إكسترا نيوز": ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أفريقيا بأكثر من 17 %

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة "إكسترا نيوز" حجم التبادل التجارى القائم بين روسيا وأفريقيا وذلك بعد انعقاد الجلسة الختامية الأفريقية الروسية التى عقدت فى مدينة سوتشى الروسية.

وأكدت القناة، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أفريقيا بأكثر من 17 % خلال 2018 ليتجاوز 20 مليار دولار، بجانب زيادة إجمالى حجم الصادرات الروسية إلى أفريقيا بمقدار 3 أضعاف خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017

وأوضحت القناة، أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت نموا ملحوظا فى أنشطة الشركات الروسية بعدد من الدول الأفريقية فى مجالات التعدين، لافتة إلى أن روسيا تؤكد أن افريقيا شريك مهم بالنسبة لموسكو وأن العلاقات مع دول القاهرة تجمل طابعا مستقلا.