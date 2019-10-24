باحثة سعودية: قناة الجزيرة أفكارها سوداء..ودعم الإرهاب يجمع بين تميم واردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الباحثة السعودية الدكتورة فوزية القحطانى ، هجوما حادا على الإعلام الإخوانى فى قطر وتركيا، مؤكدة أنه إعلام معادى يستهدف تخريب المنطقة بأكملها.
فوزية القحطانى، قالت خلال مدخلة لها بقناة 24 السعودية :" الإعلام المعادي القادم من قطر وتركيا يعمل دائما على الاستهداف المستمر للدول العربية، مضيفة:" تميم قطر وأردوغان تركيا ينسجمان مع نفسهما فى دعم الإرهاب داخل المنطقة والعمل على تخريب الدول ونشر خطاب إعلامى يحض على الكراهية والبغضاء" ، مؤكدة أن افكار قناة الجزيرة سوداء .
وأضافت القحطانى ، أن أجهزة إعلام قطر وتركيا تعمل على التشكيك دائما فى المؤسسات العربية، و تعمل هذه الأجهزة ليل ونهار على زعزعة الاستقرار.
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