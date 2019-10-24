بيسكوف: الاتفاق الروسي التركي حول سوريا يتوافق مع المصالح الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشي - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسية الروسية أن الاتفاق الروسي - التركي حول سوريا يتوافق مع مصالح الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن بيسكوف قوله للصحفيين، اليوم الخميس ، "هذا يصب في مصلحة الأوروبيين أنفسهم، لأن الحدود محمية من تسلل العناصر الإرهابية، ويتم ضمان أمن تركيا ، وبالتالي نمنع تدفق اللاجئين، الذين يمكنهم التوجه بعد ذلك نحو أوروبا ، لذلك، فإن أوروبا يجب أن تكون راضية عن ذلك".

وفي رده على سؤال حول أي دولة وضعت مبادرات أكثر من الأخرى في المذكرة التركية الروسية ، قال بيسكوف "هذا عمل مشترك، وفي هذه الحالة يدور الحديث عن الحلول المقبولة لكل الأطراف، وهو ما فعلناه".

وأضاف "يجب أن يكون هذا أمراً مُرضيا للأكراد ، ومرضيا للسوريين في المقام الأول ، لأن حرس الحدود السوري يقف على الحدود ، لأن هذا هو خطوة أخرى في تأكيد سيادة سوريا".