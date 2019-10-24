بمشاركة 30 دولة.. أسوان تستضيف مهرجان الفنون "الأفرو – صيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الخميس، رئيس ومؤسس مهرجان الفنون والفلكلور "الأفرو صيني" سهير عبد القادر، وفريق عمل المهرجان.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والعميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان.

وتناول اللقاء وضع الترتيبات النهائية للحدث الفني، الذى تستضيفه أسوان في الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الأفريقى".

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وأكد اللواء أحمد إبراهيم، على ترحيب محافظة أسوان باستضافة فعاليات المهرجان الدولي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، والذي أثمر عن تنظيم العديد من الأحداث والمهرجانات منها ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مارس الماضي وتختتم بمنتدى السلام والتنمية المستدامة في ديسمبر المقبل.

من جانبها أوضحت سهير عبد القادر، أن إدارة مهرجان الفنون والفلكلور "الأفرو صيني" وضعت الترتيبات النهائية بالتعاون مع وزارات "السياحة والثقافة والشباب والرياضة والأثار والتضامن الاجتماعي والهجرة".

مؤكدة على أن المهرجان في دورته الرابعة يشهد مشاركة 30 دولة و16 فرقة للفنون الشعبية و13 فيلمًا روائيًا ووثائقيًا، علاوة على مجموعة من مشاهير الفنانين، وأيضًا مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام.

موضحة أن فاعليات المهرجان تبدأ بحفل افتتاح مميز في معابد فيله، يتضمن "ديفيليه" للمراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلوكلورية لتتوالى بعد ذلك الفقرات الفنية المتنوعة.