رسميًا.. منع طلاب المدارس من الجلوس على المقاهي في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدر رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الخميس، القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩، بمنع استقبال طلبة المدارس على المقاهي العامة والكافيتريات في المركز وقراه.

وأكد "كمال"، أن القرار صدر اليوم، وجرى إرساله إلى رؤساء الأحياء بمركز الداخلة، للتنبيه علي أصحاب المقاهي والكافتريات بعدم استقبال طلاب المدارس أثناء اليوم الدراسي، وفي حالة مخالفة ذلك يجري إلغاء الترخيص وغلق المنشأة.

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وأضاف أنه جرى التنبيه على الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء بالمرور الدوري على المطاعم والكافتريات والمقاهي للتأكد من تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة.

الجدير بالذكر أن القرار صدر على خلفية اعتداء مجموعة من طلاب المدارس على مدير مدرسة في أحد المقاهي بمدينة موط بمركز الداخلة، وإصابته باشتباه في ارتجاج في المخ.