عميد أسرة الصباح يتبرع ب٥٠ مليون دولار ابتهاجًا بعودة أمير الكويت

أعلن عميد أسرة آل الصباح، رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، تبرعه بـ 15 مليون دينار أي ما يعادل ٥٠ مليون دولار. يعادل ٥٠ مليون دولار. ابتهاجًا بعودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وذكر بيان صادر عن مكتب الشيخ سالم أن المبلغ يتضمن 7 ملايين دينار لأسرة الصباح، و8 ملايين توزع على الجمعيات الخيرية في البلاد لمساعدة الكويتيين المحتاجين.

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