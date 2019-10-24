دبلوماسي روسي: نعمل على إعادة الأطفال الروس بالسجون العراقية إلى بلادهم

أعلن السفير الروسي لدى بغداد، مكسيم ماكسيموف، أن المجموعة الأخيرة من الأطفال الروس المتواجدين في العراق يجري العمل لاستكمال الوثائق المطلوبة تمهيدا لعودتهم إلى الوطن. وقال ماكسيموف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الخميس- إن موسكو تواصل دعم جهود شركائها العراقيين في مكافحة الإرهاب. – اليوم الخميس- إن موسكو تواصل دعم جهود شركائها العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن 32 طفلا لا يزالون حاليا في السجون العراقية مع أمهاتهم، مبينا أن بلاده تعمل على لاستكمال جمع الوثائق اللازمة لعودتهم إلى البلاد في القريب العاجل. أمهاتهم، مبينا أن بلاده تعمل على لاستكمال جمع الوثائق اللازمة لعودتهم إلى البلاد في القريب العاجل.

من جهتها، أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن "المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلا ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية نوفمبر المقبل".

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