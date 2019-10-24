الأمن العراقي ينفي انتشار مسلحين في محافظة ديالي

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي الحكومية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انتشار مسلحين مجهولين، في محافظة ديالى، داعية إلى "توخي الدقة والابتعاد عن التصعيد وبث الأخبار الكاذبة".

وبحسب الخلية، فإن "القوات الأمنية فرضت حظر التجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة به في محافظة ديالى، ونفذت حملة تفتيش

بعد أن وقعت حوادث قتل بدافع جنائي اليوم الخميس في ناحية أبو صيدا".

وأكدت الخلية في بيانها، أن "ستة أشخاص لقوا مصرعهم بينهم اثنان من رجال الأمن، فيما عثر على جثة مواطن آخر في ناحية أبي صيدا".

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وتابعت، الخلية "تأتي هذه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات الأمنية لضبط الأمن والحفاظ على القانون ومطاردة الفاعلين، الذين ارتكبوا هذه الجرائم".

وطالبت القوات الأمنية وسائل الإعلام بتوخي الحذر والدقة في تناقل الأخبار "منعا لإرباك الرأي العام وتهديد الأمن المجتمعي".

وفرضت السلطات الأمنية في ديالى إثر عمليات اغتيال طالت مسؤولين محليين ومدنيين، حظرا جزئيا للتجوال، ثم بعد أقل من ساعة فرضت حظرا في عموم المحافظة.